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Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая

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Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 1
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 2
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 3
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 4
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 5
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 6
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 7
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 8
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 9
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 10
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 11
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 12
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 13
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 14
Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 1
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 2
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 3
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 4
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 5
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 6
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 7
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 8
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 9
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 10
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 11
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 12
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 13
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 14
  • Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700962
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х15
Вес, г.
400

Описание товара Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая

Кукла Эля Мерцание лета-дружелюбная и милая девочка в летнем воздушном образе с очаровательным лицом и густыми волосами. Она станет лучшей подругой и помощницей для вашего ребёнка на долгие годы. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией «Алмазик», пышная юбка в сборку, трусики, кроссовки. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы

Отзывы о товаре Эля мерцание лета Весна кукла 30 см пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Эля Мерцание лета-дружелюбная и милая девочка в летнем воздушном образе с очаровательным лицом и густыми волосами. Она станет лучшей подругой и помощницей для вашего ребёнка на долгие годы. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией «Алмазик», пышная юбка в сборку, трусики, кроссовки. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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