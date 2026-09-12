Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая
Кукла Девочка в чеченском костюме из серии «Этно» станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Чечни. В комплект национальной одежды входит: нижнее и верхнее платья, пояс, мешочек для волос (чухта), платок, панталоны, белые туфли. Рост куклы 30 см. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Кукла Девочка Весна в чеченском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями Чечни. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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