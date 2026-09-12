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Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая

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Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 1
Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 2
Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 3
Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 4
Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 5
Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 1
  • Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 2
  • Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 3
  • Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 4
  • Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 5
  • Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700956
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
300

Описание товара Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая

Кукла Девочка в чеченском костюме из серии «Этно» станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Чечни. В комплект национальной одежды входит: нижнее и верхнее платья, пояс, мешочек для волос (чухта), платок, панталоны, белые туфли. Рост куклы 30 см. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Кукла Девочка Весна в чеченском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями Чечни. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Девочка в чеченском костюме из серии «Этно» станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Чечни. В комплект национальной одежды входит: нижнее и верхнее платья, пояс, мешочек для волос (чухта), платок, панталоны, белые туфли. Рост куклы 30 см. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Кукла Девочка Весна в чеченском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями Чечни. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла.Девочка в чеченском костюме. Весна. пластмассовая - данный товар вы можете купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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