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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700951
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Описание товара Кукла Малышка в мятном платье пластмассовая
Малышка в мятном платье - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: мятное платье с юбкой из сетки, повязка на голову с бантом. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Пупс имеет гендерные признаки. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Малышка в мятном платье - милый и обаятельный карапуз. Игры с таким пупсом помогут сформировать у вашего ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Малышку так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: мятное платье с юбкой из сетки, повязка на голову с бантом. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, её можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у неё вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Высота 30 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Пупс имеет гендерные признаки. Кукла способствует развитию мелкой моторики ребенка и соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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