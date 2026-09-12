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Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая

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Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
  • Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
  • Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
  • Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 4
  • Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 5
  • Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700897
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
452

Описание товара Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая

Алан в казахском костюме станет замечательным другом для вашего ребёнка. В увлекательно-игровой форме ребёнок познакомится с обычаями и традициями Казахстана. Уникальный молд, выполненный с учётом национальных особенностей, подчёркивает индивидуальность куклы Алан. Национальный казахский костюм максимально приближен к оригинальному наряду страны. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит: головной убор, белая рубашка, кафтан, брюки и кожаные сапожки. Рост куклы составляет 30 см. Чёрные густые волосы прошиты по всей голове. Глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать.

Отзывы о товаре Кукла Алан в национальном костюме. Весна Кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Алан в казахском костюме станет замечательным другом для вашего ребёнка. В увлекательно-игровой форме ребёнок познакомится с обычаями и традициями Казахстана. Уникальный молд, выполненный с учётом национальных особенностей, подчёркивает индивидуальность куклы Алан. Национальный казахский костюм максимально приближен к оригинальному наряду страны. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит: головной убор, белая рубашка, кафтан, брюки и кожаные сапожки. Рост куклы составляет 30 см. Чёрные густые волосы прошиты по всей голове. Глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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