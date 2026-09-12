Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Пупс прогулка 1 Кукла 43 см пластмассовая
Пупс Прогулка 1 - очаровательный малыш, который порадует любого ребенка, станет лучшим другом и спутником для малыша. В комплект одежды входит: джинсы, кофта, шапка и кроссовки. Игровые возможности куклы: спокойное, приятное выражение лица способствует эмоциональному развитию ребёнка. Эту куклу легко и удобно брать в руки, можно сажать, укладывать спать, переодевать, катать в коляске. Кукла замечательно подходит для сюжетно-ролевых игр, в результате которых развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Игра с Пупсом помогает развитию у ребёнка эмпатии, умения сопереживать и заботиться об окружающих. Рост куклы 42 см. Глаза не закрывающиеся. Рельефный паричок. Тело пропорционально и гармонично, полностью выполнено из современного, эластичного и приятного на ощупь винила. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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