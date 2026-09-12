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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700889
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98 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х10
Вес, кг.
1.51
Описание товара Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 98 деталей (в коробке)
Большой детский конструктор серии Макси от бренда Полесье - это увлекательное путешествие в сказочный мир принцесс. оригинальный игровой набор Зоопарк - совместим с известным Lego Duplo. Он включает в себя 98 элементов, что поможет разыгрывать различные интересные сценарии и подарит безграничный полет фантазии и воображения. Как и с лего дупло, с ним можно придумывая волшебные сюжетные линии с замком, каретой и остальными фигурками, ребенок будет развивать творческие способности, пространственное и ассоциативное мышление. А яркие цвета и простая геометрия будут способствовать развитию практических навыков конструирования. Детали округлой формы сделаны из безопасного, качественного пластика, что обеспечивает долговечность изделий и безопасность для детей. Во время игры с конструктором детки развивают моторику рук, усидчивость и нацеленность на результат.
98 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Большой детский конструктор серии Макси от бренда Полесье - это увлекательное путешествие в сказочный мир принцесс. оригинальный игровой набор Зоопарк - совместим с известным Lego Duplo. Он включает в себя 98 элементов, что поможет разыгрывать различные интересные сценарии и подарит безграничный полет фантазии и воображения. Как и с лего дупло, с ним можно придумывая волшебные сюжетные линии с замком, каретой и остальными фигурками, ребенок будет развивать творческие способности, пространственное и ассоциативное мышление. А яркие цвета и простая геометрия будут способствовать развитию практических навыков конструирования. Детали округлой формы сделаны из безопасного, качественного пластика, что обеспечивает долговечность изделий и безопасность для детей. Во время игры с конструктором детки развивают моторику рук, усидчивость и нацеленность на результат.
Конструктор "Макси"-"Зоопарк" 98 деталей (в коробке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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