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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700880
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Описание товара Пупс Карапуз Прогулка Весна кукла 20 см пластмассовая
Карапуз «Прогулка» - это очаровательный малыш с милым личиком и пухленькими щёчками. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией, штанишки, шапочка. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать на ручки, сажать, укладывать спать, переодевать. Карапуза можно купать, так как у него вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звукового устройства. Эта кукла разнообразить увлекательный игровой процесс, в результате которого развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Высота 20 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Карапуз «Прогулка» - это очаровательный малыш с милым личиком и пухленькими щёчками. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией, штанишки, шапочка. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать на ручки, сажать, укладывать спать, переодевать. Карапуза можно купать, так как у него вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звукового устройства. Эта кукла разнообразить увлекательный игровой процесс, в результате которого развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Высота 20 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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