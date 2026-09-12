Top.Mail.Ru
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 1
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 2
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 3
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 4
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 5
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 6
Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 1
  • Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 2
  • Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 3
  • Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 4
  • Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 5
  • Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 6
  • Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700847
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х17
Вес, г.
450

Описание товара Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая

Пехотинец кукла серии «Мои герои» в стилизованном костюме военного времени станет настоящим другом для вашего ребенка., Кукла выполнена из безопасных материалов: голова и руки из приятного на ощупь винила, тело и ноги из пластмассы. Голова, руки и ноги подвижны, поворачиваются. Глаза закрывающиеся, волосы прошиты по всей голове. Рост 30 см., В комплект одежды входит: гимнастёрка с вышитыми погонами и медалью, брюки галифе, пилотка, сумка и вещевой мешок из костюмной ткани, трусы, сапоги из искусственной кожи., Кукла произведена и сертифицирована в России. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки., Куклы серии «Мои герои» - помогают сохранять историческую память, поддержать преемственность поколений и выражают благодарность героям Отечества, дают возможность современным детям в процессе игры почувствовать себя защитниками Родины.

Отзывы о товаре Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Пехотинец кукла серии «Мои герои» в стилизованном костюме военного времени станет настоящим другом для вашего ребенка., Кукла выполнена из безопасных материалов: голова и руки из приятного на ощупь винила, тело и ноги из пластмассы. Голова, руки и ноги подвижны, поворачиваются. Глаза закрывающиеся, волосы прошиты по всей голове. Рост 30 см., В комплект одежды входит: гимнастёрка с вышитыми погонами и медалью, брюки галифе, пилотка, сумка и вещевой мешок из костюмной ткани, трусы, сапоги из искусственной кожи., Кукла произведена и сертифицирована в России. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки., Куклы серии «Мои герои» - помогают сохранять историческую память, поддержать преемственность поколений и выражают благодарность героям Отечества, дают возможность современным детям в процессе игры почувствовать себя защитниками Родины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла Пехотинец Весна кукла 30 см пластмассовая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...