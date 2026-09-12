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Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая

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Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 1
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 2
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 3
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 4
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 5
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 6
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 7
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 8
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 9
Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
26
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 1
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 2
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 3
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 4
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 5
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 6
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 7
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 8
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 9
  • Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700844
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
26
Комплектация
кукла, одежда, набор «Фреска песком», упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х8
Вес, г.
540

Описание товара Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая

Кукла Ася из серии «Невероятные приключения» - обаятельная девочка, которая обожает зиму и волшебство! Внутри упаковки – набор для детского творчества, который позволит ребенку создать яркую и оригинальную картину. В набор входит 5 цветов песка, фреска на клеевой основе. Кварцевый песок является экологически безопасным материалом, который не вызывает аллергии и не наносит вреда здоровью детей. Готовой песочной картиной можно украсить комнату ребенка или сделать ее оригинальным подарком для друзей. Каждая кукла серии Ася – это невероятная история приключений. А какое приключение выберет ваша малышкаx. Кукла произведена и сертифицирована в России. Победитель национальной премии товаров и услуг для детей Золотой медвежонок, в номинации Лучшие игры и игрушки. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Отзывы о товаре Ася Ледяные приключения Весна кукла 26 см пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
26
Комплектация
кукла, одежда, набор «Фреска песком», упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Ася из серии «Невероятные приключения» - обаятельная девочка, которая обожает зиму и волшебство! Внутри упаковки – набор для детского творчества, который позволит ребенку создать яркую и оригинальную картину. В набор входит 5 цветов песка, фреска на клеевой основе. Кварцевый песок является экологически безопасным материалом, который не вызывает аллергии и не наносит вреда здоровью детей. Готовой песочной картиной можно украсить комнату ребенка или сделать ее оригинальным подарком для друзей. Каждая кукла серии Ася – это невероятная история приключений. А какое приключение выберет ваша малышкаx. Кукла произведена и сертифицирована в России. Победитель национальной премии товаров и услуг для детей Золотой медвежонок, в номинации Лучшие игры и игрушки. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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