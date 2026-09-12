Пожарный Весна кукла 30 см пластмасссовая
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Характеристики
Описание товара Пожарный Весна кукла 30 см пластмасссовая
Кукла мальчик в форме Пожарного поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в тонкости профессии специалиста пожарной службы. В ходе увлекательной игры ребенок заинтересуется профессией пожарного, освоит правила пожарной безопасности. Ведь каждый ребенок должен знать, что спички детям не игрушка. В комплект костюма пожарного входят шлем пожарного, кофточка с ремнем, брюки, кроссовки и трусики. Вся одежда сшита из х/б ткани, имитируя настоящую форму пожарного. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. При контакте с куклой Пожарным, ребенок не сможет отвлечься от игрового процесса и ощутит все удобства использования данной игрушки. Кукла мальчик Пожарный соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
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