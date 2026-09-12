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Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая

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Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 1
Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 2
Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 3
Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 4
Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 5
Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 1
  • Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 2
  • Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 3
  • Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 4
  • Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 5
  • Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700826
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х15
Вес, кг.
2.8

Описание товара Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая

Кукла-школьница отлично подойдёт на подарок или сувенир для дошкольников, будущих первоклассников, школьников начальной школы, педагогов и учителей. Кукла представлена в современной школьной форме, именно в ней ученики чувствуют себя более взрослыми, собранными, лучше настраиваются на учебную деятельность. Комплект одежды Аси первоклассницы 2 включает в себя: темно-синий сарафан на бретельках, рубашка с воротником и длинным рукавом, синий галстук, гольфы, трусики, виниловые кроссовки. Наряд дополняет необходимый аксессуар любого школьника – стильный белый рюкзачок. Технические характеристики кукол:. Рост куклы - 26 см. Небольшой и удобный размер для того, чтобы сложить игрушку в рюкзачок и отправиться с ней в увлекательный мир знаний. Кукла полностью выполнена из качественного, безопасного и приятного на ощупь материала – винила. Ручки и ножки подвижные - можно усаживать и ставить в различные позы для фотосессий. Волосы куклы густые, длинные и шелковистые, словно настоящие. Образ школьницы дополнен двумя озорными хвостиками-ушками, которые в процессе игры можно переплести или придумать новую прическу кукле. Глаза куклы вставные закрывающиеся разнообразят сюжетно-ролевую игру с ней. Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности детской игрушки».

Отзывы о товаре Кукла Ася первоклассница в синем.26см Кукла пластмассовая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла-школьница отлично подойдёт на подарок или сувенир для дошкольников, будущих первоклассников, школьников начальной школы, педагогов и учителей. Кукла представлена в современной школьной форме, именно в ней ученики чувствуют себя более взрослыми, собранными, лучше настраиваются на учебную деятельность. Комплект одежды Аси первоклассницы 2 включает в себя: темно-синий сарафан на бретельках, рубашка с воротником и длинным рукавом, синий галстук, гольфы, трусики, виниловые кроссовки. Наряд дополняет необходимый аксессуар любого школьника – стильный белый рюкзачок. Технические характеристики кукол:. Рост куклы - 26 см. Небольшой и удобный размер для того, чтобы сложить игрушку в рюкзачок и отправиться с ней в увлекательный мир знаний. Кукла полностью выполнена из качественного, безопасного и приятного на ощупь материала – винила. Ручки и ножки подвижные - можно усаживать и ставить в различные позы для фотосессий. Волосы куклы густые, длинные и шелковистые, словно настоящие. Образ школьницы дополнен двумя озорными хвостиками-ушками, которые в процессе игры можно переплести или придумать новую прическу кукле. Глаза куклы вставные закрывающиеся разнообразят сюжетно-ролевую игру с ней. Игрушка соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности детской игрушки».
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