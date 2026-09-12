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Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая

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Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая - фото 1
Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая - фото 2
Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая - фото 1
  • Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая - фото 2
  • Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700814
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
620

Описание товара Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая

Игрушка выполнена из качественных материалов, все детали тщательно обработаны, красители безвредны для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Пупс Малышка Весна 13. Кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка выполнена из качественных материалов, все детали тщательно обработаны, красители безвредны для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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