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Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI

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Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 1
Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 2
Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 3
Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 4
Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 5
Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 6
Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Энкодер
Комплектация
энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017, монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
  • Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 1
  • Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 2
  • Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 3
  • Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 4
  • Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 5
  • Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 6
  • Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700710
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Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Энкодер
Подключение
беспроводное
Комплектация
энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017, монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Питание
питание по кабелю Ethernet (PoE)/ источник постоянного тока
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х7
Вес, кг.
1

Описание товара Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI

Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - Совершенно новый, мощный HD-аудио- и видеоэнкодер AVMATRIX SE2017 объединяет функции записи на USB и SD-карты и потоковой передачи и захвата данных через USB-порт.

Отзывы о товаре Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI




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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Энкодер
Подключение
беспроводное
Комплектация
энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017, монтажный кронштейн (опция), универсальный источник питания DC 12V 2А, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Питание
питание по кабелю Ethernet (PoE)/ источник постоянного тока
Страна производитель
Китай
Описание
Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - Совершенно новый, мощный HD-аудио- и видеоэнкодер AVMATRIX SE2017 объединяет функции записи на USB и SD-карты и потоковой передачи и захвата данных через USB-порт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Энкодер-рекордер AVMATRIX SE2017 SDI/HDMI - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 45990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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