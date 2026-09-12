Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
резина, пластик, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.3
Длина в сложенном состоянии, см
31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700700
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
резина, пластик, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.3
Длина в сложенном состоянии, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х8х5
Вес, г.
400
Описание товара Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3
Falcon Eyes LifePOD Flex-3 – штатив с гибкими ножками и шаровой головкой для крепления цифровой камеры, смартфона или экшн-камеры GoPro. Максимальная нагрузка 1.3 кг, длина штатива 31 см. Суперкомпактный LifePOD Flex-3 – это отличный инструмент для блогеров в путешествии, когда нужна селфи съемка без посторонней помощи
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
резина, пластик, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.3
Длина в сложенном состоянии, см
31
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes LifePOD Flex-3 – штатив с гибкими ножками и шаровой головкой для крепления цифровой камеры, смартфона или экшн-камеры GoPro. Максимальная нагрузка 1.3 кг, длина штатива 31 см. Суперкомпактный LifePOD Flex-3 – это отличный инструмент для блогеров в путешествии, когда нужна селфи съемка без посторонней помощи
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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