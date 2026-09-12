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Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
резина, пластик, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.3
Длина в сложенном состоянии, см
31
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  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 9
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 10
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 11
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  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 13
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 14
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 15
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 16
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 17
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 18
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 19
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 20
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 21
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700700
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
резина, пластик, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.3
Длина в сложенном состоянии, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х8х5
Вес, г.
400

Описание товара Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3

Falcon Eyes LifePOD Flex-3 – штатив с гибкими ножками и шаровой головкой для крепления цифровой камеры, смартфона или экшн-камеры GoPro. Максимальная нагрузка 1.3 кг, длина штатива 31 см. Суперкомпактный LifePOD Flex-3 – это отличный инструмент для блогеров в путешествии, когда нужна селфи съемка без посторонней помощи

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Материал
резина, пластик, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.3
Длина в сложенном состоянии, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes LifePOD Flex-3 – штатив с гибкими ножками и шаровой головкой для крепления цифровой камеры, смартфона или экшн-камеры GoPro. Максимальная нагрузка 1.3 кг, длина штатива 31 см. Суперкомпактный LifePOD Flex-3 – это отличный инструмент для блогеров в путешествии, когда нужна селфи съемка без посторонней помощи
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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