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Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом

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Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 1
Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 2
Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 3
Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 4
Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
  • Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 1
  • Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 2
  • Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 3
  • Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 4
  • Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700698
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Размеры в упаковке, см
91х23х21
Вес, кг.
10.4

Описание товара Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом

Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - комплект из зеленого фона хромакей с разборной рамой из 6 элементов Falcon Eyes Frame можно использовать при видео или фотосъемке, чтобы при монтаже, с помощью соответствующей программы, легко удалить фон и заменить его нужным изображением, видео или трансляцией. Прямоугольный фон хромакей Frame легко и быстро собирается и устанавливается на полу в любом нужном месте. Составная рама высотой 240 см из легких алюминиевых трубок может стоять на ровном основании самостоятельно.

Отзывы о товаре Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фон
Описание
Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - комплект из зеленого фона хромакей с разборной рамой из 6 элементов Falcon Eyes Frame можно использовать при видео или фотосъемке, чтобы при монтаже, с помощью соответствующей программы, легко удалить фон и заменить его нужным изображением, видео или трансляцией. Прямоугольный фон хромакей Frame легко и быстро собирается и устанавливается на полу в любом нужном месте. Составная рама высотой 240 см из легких алюминиевых трубок может стоять на ровном основании самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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