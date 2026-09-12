Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700698
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
91х23х21
Вес, кг.
10.4
Описание товара Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом
Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - комплект из зеленого фона хромакей с разборной рамой из 6 элементов Falcon Eyes Frame можно использовать при видео или фотосъемке, чтобы при монтаже, с помощью соответствующей программы, легко удалить фон и заменить его нужным изображением, видео или трансляцией. Прямоугольный фон хромакей Frame легко и быстро собирается и устанавливается на полу в любом нужном месте. Составная рама высотой 240 см из легких алюминиевых трубок может стоять на ровном основании самостоятельно.
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Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - комплект из зеленого фона хромакей с разборной рамой из 6 элементов Falcon Eyes Frame можно использовать при видео или фотосъемке, чтобы при монтаже, с помощью соответствующей программы, легко удалить фон и заменить его нужным изображением, видео или трансляцией. Прямоугольный фон хромакей Frame легко и быстро собирается и устанавливается на полу в любом нужном месте. Составная рама высотой 240 см из легких алюминиевых трубок может стоять на ровном основании самостоятельно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Фон хромакей Falcon Eyes Frame 2440 с каркасом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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