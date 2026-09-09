Top.Mail.Ru
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 1
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 2
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 3
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 4
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 5
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 6
Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекционная насадка
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 1
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 2
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 3
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 4
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 5
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 6
  • Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303724
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Проекционная насадка
Высота, см
21.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
200

Описание товара Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30

Проекционная насадка со сменной линзой с фокусным расстоянием 85 мм в комплекте. Для светодиодного осветителя Godox S30. Используется совместно с другими аксессуарами серии SA для создания световых или цветовых эффектов.

Отзывы о товаре Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Проекционная насадка
Высота, см
21.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Проекционная насадка со сменной линзой с фокусным расстоянием 85 мм в комплекте. Для светодиодного осветителя Godox S30. Используется совместно с другими аксессуарами серии SA для создания световых или цветовых эффектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проекционная насадка Godox SA-P (с линзой SA-01 85 мм) для S30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...