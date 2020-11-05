Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G складной

Складной фон GreenBean Chromakey Screen 1518G предназначен для комбинированных съёмок людей или предметов. С помощью хромакея можно «удалить» фон и «подложить» вместо него необходимое изображение или видео в видеоредакторе. Главной особенностью фона GreenBean Chromakey Screen 1518G является его конструкция, фон можно установить в рабочее (вертикальное) положение в течение 10 секунд. Механизм намотки фона на вал и пантограф, находящиеся внутри металлического корпуса, позволяют использовать фон на выездной или студийной съёмке без дополнительной покупки стоек и перекладин для установки полотна. Фон хромакей GreenBean Chromakey Screen 1518G можно установить практически вплотную к стене, расстояние до которой не будет превышать 15 см. Также не требуется никаких дополнительных креплений к стене.