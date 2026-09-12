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Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S

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Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 1
Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 2
Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 3
Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 4
Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 5
Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 6
Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
157
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 1
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 2
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 3
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 4
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 5
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 6
  • Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700688
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
157
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.44х0.27х0.11
Вес, кг.
8.6

Описание товара Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S

GreenBean C-Stand PRO 325S – стойка-тренога серии C-Stand PRO высотой 325 см с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер. Максимальная нагрузка 15 кг. C-Stand состоит из треноги основания, телескопической колонны и шаровой мини-головки.

Отзывы о товаре Стойка-тренога GreenBean C-Stand PRO 325S




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
157
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean C-Stand PRO 325S – стойка-тренога серии C-Stand PRO высотой 325 см с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер. Максимальная нагрузка 15 кг. C-Stand состоит из треноги основания, телескопической колонны и шаровой мини-головки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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