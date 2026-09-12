Top.Mail.Ru
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 6
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 7
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 8
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 9
Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
170
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 6
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 7
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 8
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 9
  • Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.2х0.16
Вес, кг.
18.8

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах

Falcon Eyes LVR-4200 – стальная стойка-тренога, в комплекте с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
170
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes LVR-4200 – стальная стойка-тренога, в комплекте с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка-тренога Falcon Eyes LVR-4200 на колесах - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...