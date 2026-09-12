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Стойка KUPO 310MH LOW MIGHTY STAND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка KUPO 310MH LOW MIGHTY STAND

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Стойка KUPO 310MH LOW MIGHTY STAND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
35
Минимальная высота, см
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700660
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
35
Минимальная высота, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.18х0.18
Вес, кг.
9

Описание товара Стойка KUPO 310MH LOW MIGHTY STAND

Стойка KUPO 310MH LOW MIGHTY STAND предназначена для установки цифровых фото- и видеокамер. Позволяет устанавливать оборудование весом до 35 кг на высоте от 92 см до 205 см для съемок как с нижней точки, так и с верхних ракурсов.

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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
35
Минимальная высота, см
90
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 310MH LOW MIGHTY STAND предназначена для установки цифровых фото- и видеокамер. Позволяет устанавливать оборудование весом до 35 кг на высоте от 92 см до 205 см для съемок как с нижней точки, так и с верхних ракурсов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка KUPO 310MH LOW MIGHTY STAND - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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