Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
305 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700624
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
86х32.5х62.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х63х33
Вес, кг.
30.1
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 обеспечивает согласованность цветовой температуры освещения с другими моделями осветителей серии KNOWLED. Высокая плотность пикселей и возможность индивидуальной настройки позволяют данным осветительным приборам создавать реалистичные световые эффекты, расширяя возможности использования в кино- и телепроизводстве.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, документация, упаковка
Цветовая температура
1800K-10000K
Габаритные размеры, см
86х32.5х62.5
Страна производитель
Китай
Осветитель светодиодный Godox Knowled P600R K1 обеспечивает согласованность цветовой температуры освещения с другими моделями осветителей серии KNOWLED. Высокая плотность пикселей и возможность индивидуальной настройки позволяют данным осветительным приборам создавать реалистичные световые эффекты, расширяя возможности использования в кино- и телепроизводстве.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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