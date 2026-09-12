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Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами

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Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 1
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 2
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 3
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 4
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 5
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 6
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 7
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Октобокс
Байонет
Bowens
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 1
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 2
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 3
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 4
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 5
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 6
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 7
  • Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700622
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Октобокс
Форма
многоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
40х90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х20х20
Вес, кг.
1.7

Описание товара Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами

Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC - быстроскладной октобокс диаметром 90 см и глубиной 40 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач.

Отзывы о товаре Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC быстроскладной с сотами




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Октобокс
Форма
многоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
40х90
Страна производитель
Китай
Описание
Октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 HC - быстроскладной октобокс диаметром 90 см и глубиной 40 см. Благодаря сменному байонету Bowens, он совместим с широким спектром студийных вспышек и светодиодных моноблоков, что делает его универсальным инструментом для различных съемочных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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