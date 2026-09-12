Видеоокуляр ToupCam UA1200CA

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Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700583
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Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение предмета в окуляр и его необходимо записать в формате фото или видео. Да и наблюдать предмет исследования на большом мониторе очень удобно и меньше утомляет глаза по сравнению с исследованием в оптику. Видеоокуляр осуществляет сопряжение микроскопа с внешними устройствами, такими как компьютер или монитор. ToupCam UA1200CA позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на внешнем мониторе и параллельно с исследованиями сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа, как монокулярными, так и бинокулярными. Они должны удовлетворять только одному требованию – иметь съемный окуляр.
Видеоокуляр, или окулярная камера используется во всех случаях, когда недостаточно увидеть изображение предмета в окуляр и его необходимо записать в формате фото или видео. Да и наблюдать предмет исследования на большом мониторе очень удобно и меньше утомляет глаза по сравнению с исследованием в оптику. Видеоокуляр осуществляет сопряжение микроскопа с внешними устройствами, такими как компьютер или монитор. ToupCam UA1200CA позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на внешнем мониторе и параллельно с исследованиями сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа, как монокулярными, так и бинокулярными. Они должны удовлетворять только одному требованию – иметь съемный окуляр.
Видеоокуляр ToupCam UA1200CA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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