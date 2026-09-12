Осушитель воздуха Neoclima ND-20RH бытовой белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
2
Дополнительные функции
таймер
Потребляемая мощность
0.28
Габаритные размеры, см
23.5х30.5х49.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х24
Вес, кг.
15
Описание товара Осушитель воздуха Neoclima ND-20RH бытовой белый
Осушитель воздуха Neoclima ND-20RH подходит для обслуживания влажных помещений площадью 30 м?. Модель с гигростатом и таймером может автоматически включаться и отключаться при достижении определенного уровня влажности. Устройство дополнено фильтром-сеткой для очистки воздуха, дренажным отверстием со шлангом для слива жидкости, колесиками для удобного перемещения.
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Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
2
Дополнительные функции
таймер
Потребляемая мощность
0.28
Габаритные размеры, см
23.5х30.5х49.5
Страна производитель
Китай
Осушитель воздуха Neoclima ND-20RH подходит для обслуживания влажных помещений площадью 30 м?. Модель с гигростатом и таймером может автоматически включаться и отключаться при достижении определенного уровня влажности. Устройство дополнено фильтром-сеткой для очистки воздуха, дренажным отверстием со шлангом для слива жидкости, колесиками для удобного перемещения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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