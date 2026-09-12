Осушитель воздуха Neoclima ND-40AZ 480Вт бытовой белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700533
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый/черный
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
2
Дополнительные функции
гигростат, осушитель воздуха, таймер
Потребляемая мощность
0.48
Габаритные размеры, см
42.5x31.5x67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х42х31
Вес, кг.
19.5
Описание товара Осушитель воздуха Neoclima ND-40AZ 480Вт бытовой белый/черный
Осушитель NeoClima ND-40AZ осушитель воздуха нового поколения для дома, квартиры, подвалов, мини бассейнов, сушки белья. Представляет собой высокопроизводительный, экономичный и компактный осушитель воздуха с удобным управлением, не требующий монтажа и работающий на экологически безопасном хладагенте. Осушитель оснащен специальными роликами, что делает его перемещение из одного места в другое легким и быстрым. Современный и стильный дизайн прибора гармонично вписывается в любой интерьер помещения - от никогда не стареющей классики до модного и яркого авангарда.
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Бренд
Тип товара
Осушитель воздуха
Цвет
белый/черный
Материал корпуса
пластик
Способ отвода конденсата
встроенный бак
Количество режимов работы
2
Дополнительные функции
гигростат, осушитель воздуха, таймер
Потребляемая мощность
0.48
Габаритные размеры, см
42.5x31.5x67
Страна производитель
Китай
Осушитель NeoClima ND-40AZ осушитель воздуха нового поколения для дома, квартиры, подвалов, мини бассейнов, сушки белья. Представляет собой высокопроизводительный, экономичный и компактный осушитель воздуха с удобным управлением, не требующий монтажа и работающий на экологически безопасном хладагенте. Осушитель оснащен специальными роликами, что делает его перемещение из одного места в другое легким и быстрым. Современный и стильный дизайн прибора гармонично вписывается в любой интерьер помещения - от никогда не стареющей классики до модного и яркого авангарда.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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