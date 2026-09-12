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Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300

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Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 1
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 2
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 3
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 4
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 5
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 6
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 7
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 8
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 9
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 10
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 11
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 12
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 13
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 14
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 1
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 2
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 3
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 4
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 5
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 6
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 7
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 8
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 9
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 10
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 11
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 12
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 13
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 14
  • Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699100
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Барометр
да
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
дождемер, анемометр/ветромер, часы, будильник, календарь
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении, на улице
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х17
Вес, кг.
2

Описание товара Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300

Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 – это прибор, который подойдет как для профессионального, так и для домашнего использования, если покупателю необходимо получать самую полную информацию о погоде снаружи и микроклимате в помещении. Для наружных замеров станция укомплектована радиодатчиком «5 в 1» с радиусом работы до 100 метров (если нет препятствий для радиосигнала). Метеостанция отличается широким функционалом и объединяет в себе термометр, барометр, гигрометр, анемометр и дождемер. Также она имеет встроенные часы с будильником и календарь. Вся информация выводится крупными и понятными символами на настраиваемый сенсорный экран, при этом пользователь может выбрать привычные ему единицы измерения. Помимо актуальных данных станция хранит (в собственной памяти или на ПК с помощью ПО) историю измерений, максимальные и минимальные значения, а также имеет систему оповещения о высоких и низких показателях относительно установленных пользователем референсных значений. Системные требования для установки ПО: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, macOS, браузер Internet Explorer 6.0 или выше, процессор Pentium III 500 МГц или выше, минимальная память – 128 Мб (рекомендуемая – 256 Мб). И станция, и выносной датчик работают от батареек, которые приобретаются отдельно, при этом сенсор оснащен дополнительной солнечной панелью. О необходимости замены батареек пользователя предупредит индикатор заряда на экране. Обратите внимание: солнечная батарея не может заряжать элементы питания, используется только для непосредственного питания.

Отзывы о товаре Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Метеостанции
Барометр
да
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
дождемер, анемометр/ветромер, часы, будильник, календарь
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении, на улице
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 – это прибор, который подойдет как для профессионального, так и для домашнего использования, если покупателю необходимо получать самую полную информацию о погоде снаружи и микроклимате в помещении. Для наружных замеров станция укомплектована радиодатчиком «5 в 1» с радиусом работы до 100 метров (если нет препятствий для радиосигнала). Метеостанция отличается широким функционалом и объединяет в себе термометр, барометр, гигрометр, анемометр и дождемер. Также она имеет встроенные часы с будильником и календарь. Вся информация выводится крупными и понятными символами на настраиваемый сенсорный экран, при этом пользователь может выбрать привычные ему единицы измерения. Помимо актуальных данных станция хранит (в собственной памяти или на ПК с помощью ПО) историю измерений, максимальные и минимальные значения, а также имеет систему оповещения о высоких и низких показателях относительно установленных пользователем референсных значений. Системные требования для установки ПО: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, macOS, браузер Internet Explorer 6.0 или выше, процессор Pentium III 500 МГц или выше, минимальная память – 128 Мб (рекомендуемая – 256 Мб). И станция, и выносной датчик работают от батареек, которые приобретаются отдельно, при этом сенсор оснащен дополнительной солнечной панелью. О необходимости замены батареек пользователя предупредит индикатор заряда на экране. Обратите внимание: солнечная батарея не может заряжать элементы питания, используется только для непосредственного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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