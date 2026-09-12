Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300
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Характеристики
Описание товара Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300
Метеостанция Levenhuk Wezzer PRO LP300 – это прибор, который подойдет как для профессионального, так и для домашнего использования, если покупателю необходимо получать самую полную информацию о погоде снаружи и микроклимате в помещении. Для наружных замеров станция укомплектована радиодатчиком «5 в 1» с радиусом работы до 100 метров (если нет препятствий для радиосигнала). Метеостанция отличается широким функционалом и объединяет в себе термометр, барометр, гигрометр, анемометр и дождемер. Также она имеет встроенные часы с будильником и календарь. Вся информация выводится крупными и понятными символами на настраиваемый сенсорный экран, при этом пользователь может выбрать привычные ему единицы измерения. Помимо актуальных данных станция хранит (в собственной памяти или на ПК с помощью ПО) историю измерений, максимальные и минимальные значения, а также имеет систему оповещения о высоких и низких показателях относительно установленных пользователем референсных значений. Системные требования для установки ПО: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, macOS, браузер Internet Explorer 6.0 или выше, процессор Pentium III 500 МГц или выше, минимальная память – 128 Мб (рекомендуемая – 256 Мб). И станция, и выносной датчик работают от батареек, которые приобретаются отдельно, при этом сенсор оснащен дополнительной солнечной панелью. О необходимости замены батареек пользователя предупредит индикатор заряда на экране. Обратите внимание: солнечная батарея не может заряжать элементы питания, используется только для непосредственного питания.
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