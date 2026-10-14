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Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка

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Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 1
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 2
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 3
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 4
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 5
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 6
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 7
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 8
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 9
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 10
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 11
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 12
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Call Of The Wild
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 1
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 2
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 3
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 4
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 5
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 6
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 7
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 8
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 9
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 10
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 11
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 12
  • Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698567
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка
4 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[840588146031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Call Of The Wild
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Faster Than The Flame, Beast Of The Gevaudan, Dancing With The Dead, Varcolac, Alive Or Undead, Blood For Blood (Faoladh), Glaubenskraft, Call Of The Wild, Sermon Of Swords, Undress To Confess, Reverent Of Rats
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка

"Call Of The Wild" - студийный альбом 2021 года группы Powerwolf. Лимитированное издание на черном 180-гр виниле. Содержит цветной постер размера A2. Powerwolf - пауэр-хеви-метал-группа из Германии. Основана в 2003 году в городе Саарбрюккен членами Red Aim. Творчество коллектива базируется на сочетании христианских мотивов с мрачными хоровыми вставками и органными партиями. Творчество группы отличается от традиционного пауэр-метала преобладанием темных образов, использованием корпспэйнта, элементов готической музыки и песнями об оборотнях Трансильвании и легендах о вампирах. По утверждению вокалиста группы, в таких песнях, как "Panic in the Pentagram", "Coleus Sanctus", "Catholic in the morning, satanist at night", коллектив иронично высмеивает то сатанизм, то католическую веру, называя себя "наблюдателями, а не борцами на религиозной сцене".



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[840588146031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Powerwolf
Альбом (сингл)
Call Of The Wild
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Faster Than The Flame, Beast Of The Gevaudan, Dancing With The Dead, Varcolac, Alive Or Undead, Blood For Blood (Faoladh), Glaubenskraft, Call Of The Wild, Sermon Of Swords, Undress To Confess, Reverent Of Rats
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
"Call Of The Wild" - студийный альбом 2021 года группы Powerwolf. Лимитированное издание на черном 180-гр виниле. Содержит цветной постер размера A2. Powerwolf - пауэр-хеви-метал-группа из Германии. Основана в 2003 году в городе Саарбрюккен членами Red Aim. Творчество коллектива базируется на сочетании христианских мотивов с мрачными хоровыми вставками и органными партиями. Творчество группы отличается от традиционного пауэр-метала преобладанием темных образов, использованием корпспэйнта, элементов готической музыки и песнями об оборотнях Трансильвании и легендах о вампирах. По утверждению вокалиста группы, в таких песнях, как "Panic in the Pentagram", "Coleus Sanctus", "Catholic in the morning, satanist at night", коллектив иронично высмеивает то сатанизм, то католическую веру, называя себя "наблюдателями, а не борцами на религиозной сцене".


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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