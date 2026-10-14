Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка
"Call Of The Wild" - студийный альбом 2021 года группы Powerwolf. Лимитированное издание на черном 180-гр виниле. Содержит цветной постер размера A2. Powerwolf - пауэр-хеви-метал-группа из Германии. Основана в 2003 году в городе Саарбрюккен членами Red Aim. Творчество коллектива базируется на сочетании христианских мотивов с мрачными хоровыми вставками и органными партиями. Творчество группы отличается от традиционного пауэр-метала преобладанием темных образов, использованием корпспэйнта, элементов готической музыки и песнями об оборотнях Трансильвании и легендах о вампирах. По утверждению вокалиста группы, в таких песнях, как "Panic in the Pentagram", "Coleus Sanctus", "Catholic in the morning, satanist at night", коллектив иронично высмеивает то сатанизм, то католическую веру, называя себя "наблюдателями, а не борцами на религиозной сцене".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитZaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитРада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760...
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитMichael Jackson - Thriller (0888751437319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитIggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в Сплит0602435652917, GoGo Penguin, GGP/RMX виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитNazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитNazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитPlanet P - Pink World (coloured) (0630428039612) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитThe Velvet Underground - The Velvet Underground (0602547038678) ...
-
В наличииЦена 4 350 руб.1088 руб. в СплитShocking Blue - 3rd Album (8712944331967) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Powerwolf - Call Of The Wild (0840588146031) виниловая пластинка