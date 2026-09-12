Кофеварка капельная Bosch TKA8013, черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Цвет
черный
Мощность
1160 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697784
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Цвет
черный
Мощность
1160 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
Система "Dual Heating System": превосходный кофейный аромат благодаря оптимальной комбинации температур приготовления и подогрева кофе
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х30
Вес, кг.
3.5
Описание товара Кофеварка капельная Bosch TKA8013, черная
Капельная кофеварка Bosch TKA 8013 с кнопочным управлением и технологией VolumeAutomatic, которая вызволяет сварить даже небольшую порцию кофе. Также предусмотрено автоматическое отключение кофеварки, которое позволит Вам сэкономить на электроэнергии, а режим автоматического удаления накипи и система «капля-стоп» значительно упростят уход за прибором. Контейнер для воды съемный, оснащен индикацией уровня воды. Такого объема хватит примерно на 10 больших или 15 маленьких чашек кофе.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Цвет
черный
Мощность
1160 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
Система "Dual Heating System": превосходный кофейный аромат благодаря оптимальной комбинации температур приготовления и подогрева кофе
Развернуть
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Капельная кофеварка Bosch TKA 8013 с кнопочным управлением и технологией VolumeAutomatic, которая вызволяет сварить даже небольшую порцию кофе. Также предусмотрено автоматическое отключение кофеварки, которое позволит Вам сэкономить на электроэнергии, а режим автоматического удаления накипи и система «капля-стоп» значительно упростят уход за прибором. Контейнер для воды съемный, оснащен индикацией уровня воды. Такого объема хватит примерно на 10 больших или 15 маленьких чашек кофе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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