Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%26 100 руб. 34 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х51х28
Вес, кг.
15
Описание товара Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N
Очаг EFP/P- 2720RLS N сочетает в себе самые современные технологии: максимально реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect, имитация кирпичной кладки настоящего камина, мощный обогрев с выбором уровня интенсивности, встроенный модуль Real Sound с аналоговым звуком потрескивания дров, пульт ДУ для удобного управления.
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Очаг EFP/P- 2720RLS N сочетает в себе самые современные технологии: максимально реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect, имитация кирпичной кладки настоящего камина, мощный обогрев с выбором уровня интенсивности, встроенный модуль Real Sound с аналоговым звуком потрескивания дров, пульт ДУ для удобного управления.
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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