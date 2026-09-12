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Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N

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Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 1
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 2
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 3
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 4
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 5
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 6
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 7
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 8
Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очаг электрический
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 1
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 2
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 3
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 4
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 5
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 6
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 7
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 8
  • Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
26 100 руб.  34 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696675
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х51х28
Вес, кг.
15

Описание товара Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N

Очаг EFP/P- 2720RLS N сочетает в себе самые современные технологии: максимально реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect, имитация кирпичной кладки настоящего камина, мощный обогрев с выбором уровня интенсивности, встроенный модуль Real Sound с аналоговым звуком потрескивания дров, пульт ДУ для удобного управления.

Отзывы о товаре Очаг электрический Electrolux Sphere Plus EFP/P-2720RLS N




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Очаг электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Очаг EFP/P- 2720RLS N сочетает в себе самые современные технологии: максимально реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect, имитация кирпичной кладки настоящего камина, мощный обогрев с выбором уровня интенсивности, встроенный модуль Real Sound с аналоговым звуком потрескивания дров, пульт ДУ для удобного управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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