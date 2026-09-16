Top.Mail.Ru
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 1
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 2
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 3
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 4
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 5
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 6
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 7
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 8
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 9
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 10
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 11
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 12
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 13
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 14
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 15
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 16
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 17
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 18
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 19
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 20
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 1
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 2
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 3
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 4
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 5
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 6
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 7
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 8
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 9
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 10
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 11
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 12
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 13
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 14
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 15
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 16
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 17
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 18
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 19
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 20
  • Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
13 740 руб.  20 190 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10
13 740 руб. -32%
20 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Защита от мороза, отключение при перегреве
есть
Количество режимов нагрева
1
Мощность обогрева
10000 Вт
Площадь обогрева
100 кв.м
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х31
Вес, кг.
7

Описание товара Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10

Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-10 уникальный прибор, не имеющий аналогов на российском рынке. Данный прибор имеет конвективный обогрев, который использует конвекционные потоки для нагрева и циркуляции воздуха. Прибор изготавливается из нержавеющей стали и работает на пропан, пропан-бутан, или бутановом газе. Обогреватель оснащается удобным пьезорозжигом. Принцип работы – газ через редуктор поступает в электромагнитный клапан, который регулируется термопарой. Горение происходит на горелке в камере сгорания, которая защищена двойным корпусом от прикосновения. Крышка сверху предотвращает выброс открытого пламени, излучает инфракрасное и конвективное тепло, также защищает горелку от прямых осадков.

Отзывы о товаре Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Защита от мороза, отключение при перегреве
есть
Количество режимов нагрева
1
Мощность обогрева
10000 Вт
Площадь обогрева
100 кв.м
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-10 уникальный прибор, не имеющий аналогов на российском рынке. Данный прибор имеет конвективный обогрев, который использует конвекционные потоки для нагрева и циркуляции воздуха. Прибор изготавливается из нержавеющей стали и работает на пропан, пропан-бутан, или бутановом газе. Обогреватель оснащается удобным пьезорозжигом. Принцип работы – газ через редуктор поступает в электромагнитный клапан, который регулируется термопарой. Горение происходит на горелке в камере сгорания, которая защищена двойным корпусом от прикосновения. Крышка сверху предотвращает выброс открытого пламени, излучает инфракрасное и конвективное тепло, также защищает горелку от прямых осадков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - стоимость товара 13740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...