Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%13 740 руб. 20 190 руб.
В наличии
Код товара: 696628
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 740 руб. -32%
20 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Защита от мороза, отключение при перегреве
есть
Количество режимов нагрева
1
Мощность обогрева
10000 Вт
Площадь обогрева
100 кв.м
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х31
Вес, кг.
7
Описание товара Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-10 уникальный прибор, не имеющий аналогов на российском рынке. Данный прибор имеет конвективный обогрев, который использует конвекционные потоки для нагрева и циркуляции воздуха. Прибор изготавливается из нержавеющей стали и работает на пропан, пропан-бутан, или бутановом газе. Обогреватель оснащается удобным пьезорозжигом. Принцип работы – газ через редуктор поступает в электромагнитный клапан, который регулируется термопарой. Горение происходит на горелке в камере сгорания, которая защищена двойным корпусом от прикосновения. Крышка сверху предотвращает выброс открытого пламени, излучает инфракрасное и конвективное тепло, также защищает горелку от прямых осадков.
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Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Защита от мороза, отключение при перегреве
есть
Количество режимов нагрева
1
Мощность обогрева
10000 Вт
Площадь обогрева
100 кв.м
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-10 уникальный прибор, не имеющий аналогов на российском рынке. Данный прибор имеет конвективный обогрев, который использует конвекционные потоки для нагрева и циркуляции воздуха. Прибор изготавливается из нержавеющей стали и работает на пропан, пропан-бутан, или бутановом газе. Обогреватель оснащается удобным пьезорозжигом. Принцип работы – газ через редуктор поступает в электромагнитный клапан, который регулируется термопарой. Горение происходит на горелке в камере сгорания, которая защищена двойным корпусом от прикосновения. Крышка сверху предотвращает выброс открытого пламени, излучает инфракрасное и конвективное тепло, также защищает горелку от прямых осадков.
Обогреватель газовый инфракрасный Ballu BIGH-10 - стоимость товара 13740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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