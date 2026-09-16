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Датчик углекислого газа CO2-Z19 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Датчик углекислого газа CO2-Z19

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Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 1
Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 2
Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 3
Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 4
Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 5
Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчик температуры
  • Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 1
  • Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 2
  • Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 3
  • Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 4
  • Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 5
  • Датчик углекислого газа CO2-Z19 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
6 356 руб.  7 240 руб. 

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6 038 руб. 

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В наличии
Код товара: 696624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Датчик углекислого газа CO2-Z19
6 356 руб. -12%
7 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Датчик температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, г.
20

Описание товара Датчик углекислого газа CO2-Z19

Датчик углекислого газа CO2-Z19 для приточных очистителей воздуха Ballu дает возможность контролировать уровень CO2 в помещении, что позволяет прибору автоматически управлять клапаном притока и проветривать помещение, когда это необходимо.

Отзывы о товаре Датчик углекислого газа CO2-Z19




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Датчик температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Датчик углекислого газа CO2-Z19 для приточных очистителей воздуха Ballu дает возможность контролировать уровень CO2 в помещении, что позволяет прибору автоматически управлять клапаном притока и проветривать помещение, когда это необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Датчик углекислого газа CO2-Z19 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6356 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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