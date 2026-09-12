Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 080 руб. 1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696602
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х5
Вес, г.
300
Описание товара Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-8
Высокоэффективный фильтр Ballu FB-H13-8 для ONEAIR ASP-80 предназначен для очистки воздуха, который подается в помещение. Очищает воздух от пыльцы, спор грибов, шерсти животных, бактерий и остатков пылевых клещей, посторонних запахов с улицы. Задерживает до 99% частиц пыли размером более 0,3 мкм и выпускает наружу только чистый воздух.
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Высокоэффективный фильтр Ballu FB-H13-8 для ONEAIR ASP-80 предназначен для очистки воздуха, который подается в помещение. Очищает воздух от пыльцы, спор грибов, шерсти животных, бактерий и остатков пылевых клещей, посторонних запахов с улицы. Задерживает до 99% частиц пыли размером более 0,3 мкм и выпускает наружу только чистый воздух.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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