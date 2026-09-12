Вакуумный упаковщик Garlyn V-600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695686
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
42х22х14
Вес, кг.
2.8
Описание товара Вакуумный упаковщик Garlyn V-600
Вакууматор GARYN V-600 – устройство для герметизации продуктов, которое продлевает их срок годности до 5 раз, позволяет делать заготовки для длительного хранения и экономит место. Благодаря высокой скорости откачки воздуха до 12,3 л/мин вакууматор предназначен как для дома, так и для бережного использования в сфере общепита. Высокоточные съемные весы в комплектации позволяют взвешивать продукты до 2-х кг и контролировать размер порций. После приобретения вакууматора докупать ничего не надо: устройство поставляется с многоразовыми zip-пакетами, рулоном, пакетами и миниатюрным ножом для их разрезания.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Вакууматор GARYN V-600 – устройство для герметизации продуктов, которое продлевает их срок годности до 5 раз, позволяет делать заготовки для длительного хранения и экономит место. Благодаря высокой скорости откачки воздуха до 12,3 л/мин вакууматор предназначен как для дома, так и для бережного использования в сфере общепита. Высокоточные съемные весы в комплектации позволяют взвешивать продукты до 2-х кг и контролировать размер порций. После приобретения вакууматора докупать ничего не надо: устройство поставляется с многоразовыми zip-пакетами, рулоном, пакетами и миниатюрным ножом для их разрезания.
Вакуумный упаковщик Garlyn V-600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Garlyn V-600