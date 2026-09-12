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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695678
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Соковыжималка GARLYN J-650 — отличный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Благодаря технологии холодного отжима устройство сохраняет максимальное количество витаминов в каждой капле сока. Мощный двигатель и 8 автоматических программ позволяют перерабатывать различные фрукты, овощи и даже орехи. Фильтр из нержавеющей стали гарантирует надёжность и долговечность соковыжималки. Широкое горлышко (75 мм) облегчает загрузку продуктов и делает приготовление сока более удобным. GARLYN J-650 оснащена сенсорной панелью управления, с помощью которой можно легко переключать режимы работы. Устройство также имеет функцию «Капля-стоп», предотвращающую вытекание сока после использования. Прибор имеет систему защиты двигателя от перегрузки/перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства при повышенной нагрузке. Кроме того, прибор не включится, если его компоненты установлены неправильно. За безопасность отвечает комплексная защита элементов M-Pro. GARLYN J-650 работает практически бесшумно и обладает высокой производительностью — до 20 минут под нагрузкой. Ещё одним преимуществом является наличие двух сито-фильтров в комплекте, позволяющих получить сок разной консистенции. Не тратьте время на поиски идеального решения — GARLYN J-650 поможет Вам приготовить любимый напиток из свежих фруктов или овощей за считанные минуты!
Соковыжималка GARLYN J-650 — отличный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Благодаря технологии холодного отжима устройство сохраняет максимальное количество витаминов в каждой капле сока. Мощный двигатель и 8 автоматических программ позволяют перерабатывать различные фрукты, овощи и даже орехи. Фильтр из нержавеющей стали гарантирует надёжность и долговечность соковыжималки. Широкое горлышко (75 мм) облегчает загрузку продуктов и делает приготовление сока более удобным. GARLYN J-650 оснащена сенсорной панелью управления, с помощью которой можно легко переключать режимы работы. Устройство также имеет функцию «Капля-стоп», предотвращающую вытекание сока после использования. Прибор имеет систему защиты двигателя от перегрузки/перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства при повышенной нагрузке. Кроме того, прибор не включится, если его компоненты установлены неправильно. За безопасность отвечает комплексная защита элементов M-Pro. GARLYN J-650 работает практически бесшумно и обладает высокой производительностью — до 20 минут под нагрузкой. Ещё одним преимуществом является наличие двух сито-фильтров в комплекте, позволяющих получить сок разной консистенции. Не тратьте время на поиски идеального решения — GARLYN J-650 поможет Вам приготовить любимый напиток из свежих фруктов или овощей за считанные минуты!
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