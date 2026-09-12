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Соковыжималка Garlyn J-650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Garlyn J-650

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Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 1
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Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 8
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 9
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 10
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 11
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 12
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 13
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 14
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 15
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 16
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 17
Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 1
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 2
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 3
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 4
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 5
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 6
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 7
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 8
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 9
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 10
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 11
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 12
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 13
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 14
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 15
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 16
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 17
  • Соковыжималка GARLYN J-650 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695678
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
61х26х25
Вес, кг.
6.2

Описание товара Соковыжималка Garlyn J-650

Соковыжималка GARLYN J-650 — отличный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Благодаря технологии холодного отжима устройство сохраняет максимальное количество витаминов в каждой капле сока. Мощный двигатель и 8 автоматических программ позволяют перерабатывать различные фрукты, овощи и даже орехи. Фильтр из нержавеющей стали гарантирует надёжность и долговечность соковыжималки. Широкое горлышко (75 мм) облегчает загрузку продуктов и делает приготовление сока более удобным. GARLYN J-650 оснащена сенсорной панелью управления, с помощью которой можно легко переключать режимы работы. Устройство также имеет функцию «Капля-стоп», предотвращающую вытекание сока после использования. Прибор имеет систему защиты двигателя от перегрузки/перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства при повышенной нагрузке. Кроме того, прибор не включится, если его компоненты установлены неправильно. За безопасность отвечает комплексная защита элементов M-Pro. GARLYN J-650 работает практически бесшумно и обладает высокой производительностью — до 20 минут под нагрузкой. Ещё одним преимуществом является наличие двух сито-фильтров в комплекте, позволяющих получить сок разной консистенции. Не тратьте время на поиски идеального решения — GARLYN J-650 поможет Вам приготовить любимый напиток из свежих фруктов или овощей за считанные минуты!

Отзывы о товаре Соковыжималка Garlyn J-650




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Соковыжималки
Описание
Соковыжималка GARLYN J-650 — отличный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность. Благодаря технологии холодного отжима устройство сохраняет максимальное количество витаминов в каждой капле сока. Мощный двигатель и 8 автоматических программ позволяют перерабатывать различные фрукты, овощи и даже орехи. Фильтр из нержавеющей стали гарантирует надёжность и долговечность соковыжималки. Широкое горлышко (75 мм) облегчает загрузку продуктов и делает приготовление сока более удобным. GARLYN J-650 оснащена сенсорной панелью управления, с помощью которой можно легко переключать режимы работы. Устройство также имеет функцию «Капля-стоп», предотвращающую вытекание сока после использования. Прибор имеет систему защиты двигателя от перегрузки/перегрева, которая автоматически прекращает работу устройства при повышенной нагрузке. Кроме того, прибор не включится, если его компоненты установлены неправильно. За безопасность отвечает комплексная защита элементов M-Pro. GARLYN J-650 работает практически бесшумно и обладает высокой производительностью — до 20 минут под нагрузкой. Ещё одним преимуществом является наличие двух сито-фильтров в комплекте, позволяющих получить сок разной консистенции. Не тратьте время на поиски идеального решения — GARLYN J-650 поможет Вам приготовить любимый напиток из свежих фруктов или овощей за считанные минуты!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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