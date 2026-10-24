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Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3

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Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
160 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
21 990 руб.  27 490 руб. 
Начислим 1201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3
21 990 руб. -20%
27 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная станция с функцией самоочистки ролика электрической турбощетки, ролик электрической турбощетки, НЕРА-фильтр Н13, щетка для очистки, сетевой адаптер, руководство пользователя, краткая инструкция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х33х21
Вес, кг.
5.9

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3

Беспроводной моющий пылесос GARLYN Aqua Base 3 – устройство вертикального типа с зарядной станцией, которое производит эффективную сухую и влажную уборку до 30 минут в автономном режиме. Благодаря литий-ионному аккумулятору с высокой мощностью 2600 мАч сила всасывания устройства достигает 11500 Па, пылесос с легкостью захватывает крошки, шерсть животных и мелкодисперсную пыль. Самая главная особенность девайса – отсутствие мешающего провода и полная свобода в передвижении.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная станция с функцией самоочистки ролика электрической турбощетки, ролик электрической турбощетки, НЕРА-фильтр Н13, щетка для очистки, сетевой адаптер, руководство пользователя, краткая инструкция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
170
Развернуть
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной моющий пылесос GARLYN Aqua Base 3 – устройство вертикального типа с зарядной станцией, которое производит эффективную сухую и влажную уборку до 30 минут в автономном режиме. Благодаря литий-ионному аккумулятору с высокой мощностью 2600 мАч сила всасывания устройства достигает 11500 Па, пылесос с легкостью захватывает крошки, шерсть животных и мелкодисперсную пыль. Самая главная особенность девайса – отсутствие мешающего провода и полная свобода в передвижении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - по цене 21990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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