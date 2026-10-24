Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
160 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%21 990 руб. 27 490 руб.
В наличии
Код товара: 695670
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 990 руб. -20%
27 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная станция с функцией самоочистки ролика электрической турбощетки, ролик электрической турбощетки, НЕРА-фильтр Н13, щетка для очистки, сетевой адаптер, руководство пользователя, краткая инструкция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
170
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х33х21
Вес, кг.
5.9
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3
Беспроводной моющий пылесос GARLYN Aqua Base 3 – устройство вертикального типа с зарядной станцией, которое производит эффективную сухую и влажную уборку до 30 минут в автономном режиме. Благодаря литий-ионному аккумулятору с высокой мощностью 2600 мАч сила всасывания устройства достигает 11500 Па, пылесос с легкостью захватывает крошки, шерсть животных и мелкодисперсную пыль. Самая главная особенность девайса – отсутствие мешающего провода и полная свобода в передвижении.
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Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная станция с функцией самоочистки ролика электрической турбощетки, ролик электрической турбощетки, НЕРА-фильтр Н13, щетка для очистки, сетевой адаптер, руководство пользователя, краткая инструкция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
170
Развернуть
Мощность всасывания
160 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Беспроводной моющий пылесос GARLYN Aqua Base 3 – устройство вертикального типа с зарядной станцией, которое производит эффективную сухую и влажную уборку до 30 минут в автономном режиме. Благодаря литий-ионному аккумулятору с высокой мощностью 2600 мАч сила всасывания устройства достигает 11500 Па, пылесос с легкостью захватывает крошки, шерсть животных и мелкодисперсную пыль. Самая главная особенность девайса – отсутствие мешающего провода и полная свобода в передвижении.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
Теги товара: моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой
Купить Пылесос беспроводной, моющий Garlyn Aqua Base 3 - по цене 21990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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