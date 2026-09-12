Углошлифовальная машина DeWalt DCG418NT-XJ
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DCG418NT-XJ
Мощная угловая шлифовальная машина для работы удаленно от электросети. Сетчатый фильтр препятствует попаданию пыли в двигатель для продления срока службы инструмента. Компактная форма корпуса редуктора позволяет зачищать поверхность в труднодоступных местах. Легкая бесключевая смена оснастки. Мощный и высокопроизводительный электродвигатель. Новый электронный модуль с обновленными компонентами и программой повышенной мощности. Усовершенствованная обрезиненная рукоятка для большего комфорта во время работы. Защита от непреднамеренного пуска. В случае обесточивания и последующей подачи напряжения, инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель. Высокая производительность без перегрева инструмента за счёт отсутствия трения щёточного узла. Износостойкий бесщёточный двигатель.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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