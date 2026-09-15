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Солнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB6565220422) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB6565220422)

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Солнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB6565220422)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694590
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB6565220422)
8 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VICTORIA BECKHAM
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB6565220422)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB6565220422)




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Характеристики
Бренд
VICTORIA BECKHAM
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Италия
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB6565220422) - стоимость товара 8900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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