Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб.
В наличии
Код товара: 662517
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 440 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
58513337
Материал
ацетат
Пол
женский
Поляризация
нет
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BLUE
Цвет оправы
AVIO
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
17х6х4
Вес, г.
50
Описание товара Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435
Calvin Klein Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
58513337
Материал
ацетат
Пол
женский
Поляризация
нет
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BLUE
Цвет оправы
AVIO
Страна производитель
Италия
Calvin Klein Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435
Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - стоимость товара 11440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435