Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy (206094NOA603X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб.
В наличии
Код товара: 693700
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
PINK DS
Цвет оправы
GOLD BRGN
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy (206094NOA603X)
Оправы и солнцезащитные очки CAROLINA HERRERA являются воплощением утонченной женственности и безупречности и создаются специально для женщин, которые ценят комфорт и элегантность. Каждая модель отражает всеобщую эстетику бренда – классические формы, сдержанные цвета и их уникальное сочетание, изящные и невероятно стильные детали, использование качественных и дорогих материалов, таких как золото, серебро, драгоценные камни.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик, металл
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
16 мм
Цвет линз
PINK DS
Цвет оправы
GOLD BRGN
Страна производитель
Китай
Оправы и солнцезащитные очки CAROLINA HERRERA являются воплощением утонченной женственности и безупречности и создаются специально для женщин, которые ценят комфорт и элегантность. Каждая модель отражает всеобщую эстетику бренда – классические формы, сдержанные цвета и их уникальное сочетание, изящные и невероятно стильные детали, использование качественных и дорогих материалов, таких как золото, серебро, драгоценные камни.
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0139/S Gold Burgundy (206094NOA603X) - по цене 10080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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