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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)

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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 2
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 3
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693712
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)
11 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carolina Herrera
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLK GOLD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)

Carolina Herrera Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)




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Характеристики
Бренд
Carolina Herrera
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
55 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLK GOLD
Страна производитель
Китай
Описание
Carolina Herrera Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Gold (2064852M2559O) - по цене 11250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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