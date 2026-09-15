Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 693758
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 580 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)
Оправы и солнцезащитные очки CAROLINA HERRERA являются воплощением утонченной женственности и безупречности и создаются специально для женщин, которые ценят комфорт и элегантность. Каждая модель отражает всеобщую эстетику бренда – классические формы, сдержанные цвета и их уникальное сочетание, изящные и невероятно стильные детали, использование качественных и дорогих материалов, таких как золото, серебро, драгоценные камни.
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Оправы и солнцезащитные очки CAROLINA HERRERA являются воплощением утонченной женственности и безупречности и создаются специально для женщин, которые ценят комфорт и элегантность. Каждая модель отражает всеобщую эстетику бренда – классические формы, сдержанные цвета и их уникальное сочетание, изящные и невероятно стильные детали, использование качественных и дорогих материалов, таких как золото, серебро, драгоценные камни.
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - стоимость товара 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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