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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)

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Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 1
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 2
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 3
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carolina Herrera
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)

Оправы и солнцезащитные очки CAROLINA HERRERA являются воплощением утонченной женственности и безупречности и создаются специально для женщин, которые ценят комфорт и элегантность. Каждая модель отражает всеобщую эстетику бренда – классические формы, сдержанные цвета и их уникальное сочетание, изящные и невероятно стильные детали, использование качественных и дорогих материалов, таких как золото, серебро, драгоценные камни.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570)




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Характеристики
Бренд
Carolina Herrera
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Страна производитель
Китай
Описание
Оправы и солнцезащитные очки CAROLINA HERRERA являются воплощением утонченной женственности и безупречности и создаются специально для женщин, которые ценят комфорт и элегантность. Каждая модель отражает всеобщую эстетику бренда – классические формы, сдержанные цвета и их уникальное сочетание, изящные и невероятно стильные детали, использование качественных и дорогих материалов, таких как золото, серебро, драгоценные камни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (2055110865570) - стоимость товара 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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