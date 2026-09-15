Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб.
В наличии
Код товара: 693759
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
BLACKNUDE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR)
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские DKNY DK543S SOFT TOKYO TORTOISE DKY-...
-
В наличииЦена 8 800 руб. 20 990 руб.2200 руб. в СплитСолнцезащитные очки Женские GIGIBARCELONA IVY GreenGGB-000000067...
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Victoria Beckham VB656S Azure (2VB65...
-
В наличииЦена 9 010 руб. 23 190 руб.2253 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские MARC 631/G/S GOLD BLCK JAC-205366RHL...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0101/S Havana (...
-
В наличииЦена 9 650 руб.2413 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6103S Dark BlueAzur...
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0139/S Gold Bur...
-
В наличииЦена 10 450 руб.2613 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Karl Lagerfeld KL6125S Azure (2K6125...
-
В наличииЦена 11 190 руб. 24 750 руб.2798 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские BOSS 1461/S ROSE GOLD HUB-2054290006...
-
В наличииЦена 11 250 руб.2813 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0179/S Black Go...
-
В наличииЦена 11 440 руб.2860 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-22350...
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
GREY
Цвет оправы
BLACKNUDE
Страна производитель
Китай
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR) - стоимость товара 8970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Carolina Herrera HER 0106/S Black/Nude (205517KDX55IR)