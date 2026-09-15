Солнцезащитные очки женские MARC 631/G/S GOLD BLCK JAC-205366RHL569O
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%9 010 руб. 23 190 руб.
В наличии
Код товара: 616276
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 010 руб. -61%
23 190 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
50
Описание товара Солнцезащитные очки женские MARC 631/G/S GOLD BLCK JAC-205366RHL569O
Женственные и с неожиданным оттенком гламура — эти женские солнцезащитные очки воспевают фирменную эстетику Марка Джейкобса. Круглая металлическая рамка предлагает свежий взгляд на бестселлер, дополненный логотипом J MARC на заушниках и логотипом с лазерной гравировкой.
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Женственные и с неожиданным оттенком гламура — эти женские солнцезащитные очки воспевают фирменную эстетику Марка Джейкобса. Круглая металлическая рамка предлагает свежий взгляд на бестселлер, дополненный логотипом J MARC на заушниках и логотипом с лазерной гравировкой.
Солнцезащитные очки женские MARC 631/G/S GOLD BLCK JAC-205366RHL569O - купить по цене 9010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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