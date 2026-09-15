Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT)
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Характеристики
Описание товара Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT)
FILA — легендарный бренд, сочетающий спортивный дух и урбанистический стиль. Очки и оправы бренда воплощают динамику, инновации и безупречное качество, став символом активного образа жизни. Лаконичный дизайн, яркие акценты и функциональность делают FILA узнаваемыми среди тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Солнцезащитные очки и оправы FILA создаются для современных, энергичных людей, стремящихся подчеркнуть свой характер. Легкие, прочные материалы и ультрафиолетовая защита гарантируют надежность, а эргономичные формы обеспечивают идеальную посадку. Каждая модель сочетает практичность с модными трендами, подчеркивая ваш уникальный образ. Производитель очков и оправ FILA — компания DE RIGO, мировой лидер в области оптических решений. Её передовые технологии и строгий контроль качества обеспечивают безупречность каждой детали. Благодаря этому, очки FILA становятся не просто аксессуаром, а надежным спутником в повседневной жизни.
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