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Кофемашина PACM 2060AC Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина PACM 2060AC Черный

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Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 1
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 2
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 3
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 4
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 5
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 6
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 7
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 8
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 9
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 10
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 11
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 12
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 13
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 14
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 15
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 16
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 17
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 18
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 19
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 20
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 21
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 22
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 23
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 24
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 25
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 26
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 27
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 28
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 29
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 30
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
4
Подогрев чашек
да
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 1
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 2
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 3
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 4
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 5
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 6
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 7
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 8
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 9
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 10
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 11
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 12
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 13
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 14
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 15
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 16
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 17
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 18
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 19
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 20
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 21
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 22
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 23
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 24
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 25
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 26
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 27
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 28
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 29
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 30
  • Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693228
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
4
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х43х32
Вес, кг.
4

Описание товара Кофемашина PACM 2060AC Черный

Кофемашина Polaris PACM 2060AC черный/серебристыйИтальянская помпа с давлением 20 бар. PROFI-CREAM система вспенивания молока Цветной дисплей с сенсорным управлением. Кофемашина оснащена уникальной системой вспенивания молока Profi-cream, что позволяет готовить неповторимую молочную пену кремообразной консистенции. В данной модели предустановлено 6 автоматических программ: эспрессо, кофе, капучино, латте, горячее молоко и горячая вода. Каждую из этих программ пользователь может настроить индивидуально исходя из своих вкусовых предпочтений. Благодаря помпе итальянского производства с давлением 20 бар, кофемашина варит насыщенный эспрессо с превосходной кофейной пенкой. А цветной сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом позволит приготовить любимый напиток всего одним касанием.

Отзывы о товаре Кофемашина PACM 2060AC Черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
4
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Развернуть
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Polaris PACM 2060AC черный/серебристыйИтальянская помпа с давлением 20 бар. PROFI-CREAM система вспенивания молока Цветной дисплей с сенсорным управлением. Кофемашина оснащена уникальной системой вспенивания молока Profi-cream, что позволяет готовить неповторимую молочную пену кремообразной консистенции. В данной модели предустановлено 6 автоматических программ: эспрессо, кофе, капучино, латте, горячее молоко и горячая вода. Каждую из этих программ пользователь может настроить индивидуально исходя из своих вкусовых предпочтений. Благодаря помпе итальянского производства с давлением 20 бар, кофемашина варит насыщенный эспрессо с превосходной кофейной пенкой. А цветной сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом позволит приготовить любимый напиток всего одним касанием.
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Доставка
Отзывы


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