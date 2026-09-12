Кофемашина PACM 2060AC Черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
4
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693228
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Кофемашина Polaris PACM 2060AC черный/серебристыйИтальянская помпа с давлением 20 бар.
PROFI-CREAM система вспенивания молока
Цветной дисплей с сенсорным управлением.
Кофемашина оснащена уникальной системой вспенивания молока Profi-cream,
что позволяет готовить неповторимую молочную пену кремообразной
консистенции. В данной модели предустановлено 6 автоматических программ:
эспрессо, кофе, капучино, латте, горячее молоко и горячая вода. Каждую
из этих программ пользователь может настроить индивидуально исходя из
своих вкусовых предпочтений. Благодаря помпе итальянского производства с
давлением 20 бар, кофемашина варит насыщенный эспрессо с превосходной
кофейной пенкой. А цветной сенсорный дисплей с интуитивно понятным
интерфейсом позволит приготовить любимый напиток всего одним касанием.
Кофемашина Polaris PACM 2060AC черный/серебристыйИтальянская помпа с давлением 20 бар.
PROFI-CREAM система вспенивания молока
Цветной дисплей с сенсорным управлением.
Кофемашина оснащена уникальной системой вспенивания молока Profi-cream,
что позволяет готовить неповторимую молочную пену кремообразной
консистенции. В данной модели предустановлено 6 автоматических программ:
эспрессо, кофе, капучино, латте, горячее молоко и горячая вода. Каждую
из этих программ пользователь может настроить индивидуально исходя из
своих вкусовых предпочтений. Благодаря помпе итальянского производства с
давлением 20 бар, кофемашина варит насыщенный эспрессо с превосходной
кофейной пенкой. А цветной сенсорный дисплей с интуитивно понятным
интерфейсом позволит приготовить любимый напиток всего одним касанием.
Кофемашина PACM 2060AC Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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