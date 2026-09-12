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Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A - фото 1
  • Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A - фото 2
  • Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A - фото 3
  • Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A - фото 4
  • Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693148
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, кабель USB-C, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
290

Описание товара Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A

Наушники Apple - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Эти беспроводные вкладыши оборудованы встроенным микрофоном, что обеспечивает качественную связь и четкость аудио во время звонков. Система активного шумоподавления позволяет полностью погрузиться в мир музыки, отсекая внешние шумы и создавая идеальные условия для прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, кабель USB-C, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Apple - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Эти беспроводные вкладыши оборудованы встроенным микрофоном, что обеспечивает качественную связь и четкость аудио во время звонков. Система активного шумоподавления позволяет полностью погрузиться в мир музыки, отсекая внешние шумы и создавая идеальные условия для прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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