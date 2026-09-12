Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693148
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, кабель USB-C, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
290
Описание товара Наушники Apple AirPods 4 ANC MXP93LL/A
Наушники Apple - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Эти беспроводные вкладыши оборудованы встроенным микрофоном, что обеспечивает качественную связь и четкость аудио во время звонков. Система активного шумоподавления позволяет полностью погрузиться в мир музыки, отсекая внешние шумы и создавая идеальные условия для прослушивания.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, кабель USB-C, документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Наушники Apple - это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для ежедневного использования. Эти беспроводные вкладыши оборудованы встроенным микрофоном, что обеспечивает качественную связь и четкость аудио во время звонков. Система активного шумоподавления позволяет полностью погрузиться в мир музыки, отсекая внешние шумы и создавая идеальные условия для прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Наушники-вкладыши, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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