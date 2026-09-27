Top.Mail.Ru
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 1
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 2
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 3
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 4
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 5
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 6
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 7
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 5
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 6
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 7
  • Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693038
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный

Практичный и легкий в использование чайник от Leonord. На ручке чайника располагается LCD дисплей, на котором Вы сами выставляете нужный для Вас градус, эта функция очень удобна и не заменима, когда вам нужно заварить чай с определенной температурой воды или, к примеру развести детское питание. При достижении заданной температуры чайник выключается и обладает функцией поддержания тепла в течение 2 часов. У чайника корпус с двойными стенками, которые обеспечивают изоляцию, благодаря которой дольше сохраняется температура воды, снижается уровень шума и чайник прохладнее на ощупь.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Практичный и легкий в использование чайник от Leonord. На ручке чайника располагается LCD дисплей, на котором Вы сами выставляете нужный для Вас градус, эта функция очень удобна и не заменима, когда вам нужно заварить чай с определенной температурой воды или, к примеру развести детское питание. При достижении заданной температуры чайник выключается и обладает функцией поддержания тепла в течение 2 часов. У чайника корпус с двойными стенками, которые обеспечивают изоляцию, благодаря которой дольше сохраняется температура воды, снижается уровень шума и чайник прохладнее на ощупь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Leonord LE- 1512 черный - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...