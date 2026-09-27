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Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый

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Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 1
Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 2
Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 3
Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 4
Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.4

Описание товара Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый

Что бы насладиться чашечкой изысканного чая, кофе или иным горячим напитком, вам понадобится чайник с рядом определенных функций. На корпусе данного чайника расположен большой LED дисплей, который показывает текущую температуру и сенсорное управление, которое позволяет выбирать между 5-ю режимов температуры 40?, 70?, 80?, 90?, 100?. Таким образом, вы можете выбирать температуру по своему вкусу, типу или сорту напитка. Конструкция с двойными стенками, обеспечивает изоляцию, благодаря которой дольше сохраняется температура воды, снижает уровень шума и чайник прохладнее на ощупь.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Что бы насладиться чашечкой изысканного чая, кофе или иным горячим напитком, вам понадобится чайник с рядом определенных функций. На корпусе данного чайника расположен большой LED дисплей, который показывает текущую температуру и сенсорное управление, которое позволяет выбирать между 5-ю режимов температуры 40?, 70?, 80?, 90?, 100?. Таким образом, вы можете выбирать температуру по своему вкусу, типу или сорту напитка. Конструкция с двойными стенками, обеспечивает изоляцию, благодаря которой дольше сохраняется температура воды, снижает уровень шума и чайник прохладнее на ощупь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Leonord LE-1533 (1,7 л), бежевый – стоимость товара 2840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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