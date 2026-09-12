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Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&Clean ProPower купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&Clean ProPower

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Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 1
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 2
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 3
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 4
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 5
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 6
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 7
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 8
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 9
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 10
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 11
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 12
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 13
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 14
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 15
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 16
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 17
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 18
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 19
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 20
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 21
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 22
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 23
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 24
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 25
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 26
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 27
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 28
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 29
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 30
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 31
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 32
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 33
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 34
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 35
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 36
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 37
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 38
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 39
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 40
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 41
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 42
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 43
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 44
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 45
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 46
Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок (6 шт.), моющее средство, нейтрализатор пены, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
85
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 1
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 2
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 3
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 4
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 5
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 6
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 7
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 8
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 9
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 10
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 11
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 12
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 13
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 14
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 15
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 16
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 17
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 18
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 19
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 20
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 21
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 22
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 23
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 24
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 25
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 26
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 27
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 28
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 29
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 30
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 31
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 32
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 33
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 34
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 35
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 36
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 37
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 38
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 39
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 40
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 41
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 42
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 43
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 44
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 45
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 46
  • Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&amp;Clean ProPower - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692218
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок (6 шт.), моющее средство, нейтрализатор пены, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
сбор жидкости
Потребляемая мощность, Вт
2100
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х40
Вес, кг.
5.9

Описание товара Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&Clean ProPower

Представляем вам пылесос Bosch BWD421POW – современное устройство, разработанное для обеспечения выдающейся эффективности и максимального комфорта в процессе уборки. Этот пылесос объединяет в себе передовые технологии и удобные функции, делая уборку быстрой и эффективной. Технология QuattroPower обеспечивает высокую производительность всасывания при снижении энергопотребления. Это позволяет достигнуть отличных результатов уборки, сохраняя при этом эффективность энергопотребления. Мощный мотор пылесоса позволяет эффективно удалять даже самые мелкие частицы пыли, обеспечивая идеально чистые поверхности. Встроенный мешок для пыли с улучшенной фильтрацией задерживает мельчайшие частицы, предотвращая их возвращение в воздух и обеспечивая более чистый выходной воздух. Система регулировки мощности позволяет адаптировать производительность пылесоса к различным поверхностям и задачам уборки.

Отзывы о товаре Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&Clean ProPower




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
красный
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок (6 шт.), моющее средство, нейтрализатор пены, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
сбор жидкости
Потребляемая мощность, Вт
2100
Развернуть
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам пылесос Bosch BWD421POW – современное устройство, разработанное для обеспечения выдающейся эффективности и максимального комфорта в процессе уборки. Этот пылесос объединяет в себе передовые технологии и удобные функции, делая уборку быстрой и эффективной. Технология QuattroPower обеспечивает высокую производительность всасывания при снижении энергопотребления. Это позволяет достигнуть отличных результатов уборки, сохраняя при этом эффективность энергопотребления. Мощный мотор пылесоса позволяет эффективно удалять даже самые мелкие частицы пыли, обеспечивая идеально чистые поверхности. Встроенный мешок для пыли с улучшенной фильтрацией задерживает мельчайшие частицы, предотвращая их возвращение в воздух и обеспечивая более чистый выходной воздух. Система регулировки мощности позволяет адаптировать производительность пылесоса к различным поверхностям и задачам уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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