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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692218
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Описание товара Моющий пылесос Bosch BWD421POW Serie 4 AquaWash&Clean ProPower
Представляем вам пылесос Bosch BWD421POW – современное устройство, разработанное для обеспечения выдающейся эффективности и максимального комфорта в процессе уборки. Этот пылесос объединяет в себе передовые технологии и удобные функции, делая уборку быстрой и эффективной. Технология QuattroPower обеспечивает высокую производительность всасывания при снижении энергопотребления. Это позволяет достигнуть отличных результатов уборки, сохраняя при этом эффективность энергопотребления. Мощный мотор пылесоса позволяет эффективно удалять даже самые мелкие частицы пыли, обеспечивая идеально чистые поверхности. Встроенный мешок для пыли с улучшенной фильтрацией задерживает мельчайшие частицы, предотвращая их возвращение в воздух и обеспечивая более чистый выходной воздух. Система регулировки мощности позволяет адаптировать производительность пылесоса к различным поверхностям и задачам уборки.
Представляем вам пылесос Bosch BWD421POW – современное устройство, разработанное для обеспечения выдающейся эффективности и максимального комфорта в процессе уборки. Этот пылесос объединяет в себе передовые технологии и удобные функции, делая уборку быстрой и эффективной. Технология QuattroPower обеспечивает высокую производительность всасывания при снижении энергопотребления. Это позволяет достигнуть отличных результатов уборки, сохраняя при этом эффективность энергопотребления. Мощный мотор пылесоса позволяет эффективно удалять даже самые мелкие частицы пыли, обеспечивая идеально чистые поверхности. Встроенный мешок для пыли с улучшенной фильтрацией задерживает мельчайшие частицы, предотвращая их возвращение в воздух и обеспечивая более чистый выходной воздух. Система регулировки мощности позволяет адаптировать производительность пылесоса к различным поверхностям и задачам уборки.
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