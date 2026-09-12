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Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW

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Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
900
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691959
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
900
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
89.8x26.5x30.9см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х35х34
Вес, кг.
12.5

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting идеально впишется в современный интерьер благодаря элегантному белому цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощности 900 кубических метров в час с запасом хватит даже для просторной кухни — запахи исчезнут быстро и незаметно. Сенсорное управление делает использование вытяжки особенно удобным: выбирайте одну из 5 скоростей легким касанием. Подойдёт для разных сценариев — и отвод, и циркуляция воздуха поддерживаются. При уровне шума в 54 дБ вытяжка работает тихо, не отвлекая от домашних дел. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы жира, а встроенное освещение обеспечивает дополнительный комфорт во время готовки. Вес 11,32 кг говорит о прочности и надёжности конструкции. Диаметр воздуховода — 120 или 150 мм для универсального подключения.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHP 9975 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
900
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
89.8x26.5x30.9см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting идеально впишется в современный интерьер благодаря элегантному белому цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощности 900 кубических метров в час с запасом хватит даже для просторной кухни — запахи исчезнут быстро и незаметно. Сенсорное управление делает использование вытяжки особенно удобным: выбирайте одну из 5 скоростей легким касанием. Подойдёт для разных сценариев — и отвод, и циркуляция воздуха поддерживаются. При уровне шума в 54 дБ вытяжка работает тихо, не отвлекая от домашних дел. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы жира, а встроенное освещение обеспечивает дополнительный комфорт во время готовки. Вес 11,32 кг говорит о прочности и надёжности конструкции. Диаметр воздуховода — 120 или 150 мм для универсального подключения.
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Доставка
Отзывы


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